Демченко стала 5-й на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Иванова – 7-й

Россиянка Виктория Демченко заняла пятое место на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. По итогам двух попыток она показала время 1 минута 35,559 секунды.

Первой стала американка Саммер Бритчер, второй – немка Натали Гайзенбергер. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Юлия Таубитц.

Еще одна россиянка Татьяна Иванова финишировала на 7-й строчке. Екатерина Катникова была дисквалифицирована во втором заезде.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

1. Бритчер (США) – 1.35,266 (47,672 + 47,594)

2. Гайзенбергер (Германия) – 1.35,299 (47,666 + 47,633)

3. Таубитц (Германия) – 1.35,529 (47,726 + 47,803)

4. Хюфнер (Германия) – 1.35,544 (47,778 + 47,766)

5. ДЕМЧЕНКО (Россия) – 1.35,559 (47,774 + 47,785)

6. Р. Страматурару (Румыния) – 1.35,643 (47,712 + 47,931)

7. ИВАНОВА (Россия) – 1.35,683 (47,700 + 47,983)