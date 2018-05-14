Демченко снова избран в президиум Федерации санного спорта России

Призер трех Олимпиад Альберт Демченко на проходящей в Москве отчетно-выборной конференции Федерации санного спорта России переизбран членом президиума организации, в котором он представляет Московскую область.

Напомним, что Демченко с 2015 года также занимает пост главного тренера национальной сборной. После неудачного выступления команды на Играх в Пхенчхане, куда сам Демченко не был приглашен МОК, он оказался в центре громкого скандала. Сразу несколько членов национальной команды, в том числе Семен Павличенко и Степан Федоров, выступили с различными обвинениями в адрес главного тренера, в том числе в злоупотреблениях полномочиями. Позже большинство спортсменов и ряд тренеров выступили против продолжения работы Демченко со сборной. (Антон БАБОШИН)