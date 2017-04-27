Демченко предложил включить Перетягина в тренерский штаб сборной России

Пресс-атташе Федерации санного спорта России (ФССР) Рина Веланская заявила, что главный тренер сборной России Альберт Демченко предложил включить в тренерский штаб команды серебряного призера чемпионата Европы-2015 Александра Перетягина. 25-летний спортсмен пропустил из-за травм два последних чемпионата мира.

– Главный тренер сборной России Альберт Демченко предложил включить Перетягина в тренерский штаб национальной команды, – цитирует ТАСС Веланскую. – Президиум Федерации санного спорта России его поддержал. Окончательная точка в этом вопросе будет поставлена в июне.