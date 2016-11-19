10:52 | САНИ

Демченко и Перетягин пропустят старт сезона из-за перелома рук

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Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков сообщил, что Виктория Демченко и Александр Перетягин получили переломы рук во время подготовки к сезону. Возвращение спортсменов ожидается к концу года. Первый этап Кубка мира состоится 26 ноября в немецком Винтерберге.

- У нас новости, к сожалению, не очень хорошие, - приводит "Р-Спорт" слова Петракова. - Во время тренировочного заезда на этапе подготовки команды в Кенигзее сломала руку Виктория Демченко. А немного позже, на трассе чемпионата мира в Иглсе на тренировке такую же травму, перелом руки, получил Александр Перетягин.

Сроки восстановления? Мы очень надеемся, что оба спортсмена вернутся в строй к Новому году.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/luge/20161119/1112433830.html

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