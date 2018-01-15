Демченко и Иванова приедут на слушания в CAS

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и одна из ведущих представительниц данного вида спорта в стране Татьяна Иванова, пожизненно отстраненные от участия в Играх, будут присутствовать на слушаниях своих апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, а уже 22 декабря МОК вынес решение об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх и лишении наград с Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иски в CAS. Слушания по ним пройдут в период с 22 по 31 января.

- Альберт Демченко и Татьяна Иванова будут принимать непосредственное участие в слушаниях в CAS, - цитирует ТАСС президента Федерации санного спорта России (ФССР) Наталию Гарт. - Я тоже буду в эти дни в Лозанне. Я не буду участвовать в слушаниях в качестве свидетеля, просто хочу поддержать Альберта и Татьяну.