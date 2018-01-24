Демченко и Иванова посетили два заседания CAS перед слушаниями по их делам

Главный тренер сборной России Альберт Демченко и саночница Татьяна Иванова посетили два слушания CAS по апелляциям пожизненно отстраненных от Олимпийских игр спортсменов перед слушаниями по их делам, сообщает ТАСС. В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В первый день были заслушаны дела четырех конькобежцев, днем позже - пяти скелетонистов.

- Наши слушания только завтра, - пояснила президент Федерации санного спорта России Наталия Грат. - Но мы хотим быть в курсе событий, поэтому посещаем слушания. Очень важно, чтобы спортсмены были услышаны. Они - чистые спортсмены, которые не принимали допинг. Надеемся на справедливое решение.

Демченко и Иванова были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты с Игр-2014 были аннулированы.