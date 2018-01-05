Демченко и Иванова подали иски в CAS на решение МОК о дисквалификации

Российский саночник Альберт Демченко, сейчас занимающий пост главного тренера сборной России, рассказал, что он вместе с Татьяной Ивановой подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). 22 декабря МОК признал спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах, а также аннулировал их результаты с Игр-2014 в Сочи.

– Наши с Татьяной иски сегодня отправлены в CAS, – приводит ТАСС слова Демченко.

Напомним, на Играх-2014 Демченко завоевал две серебряные медали – в личном турнире и в эстафете, Иванова взяла серебро в эстафете. После окончания Олимпиады Демченко принял решение завершить карьеру.