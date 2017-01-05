Богданов и Медведев - шестые на чемпионате Европы

Россияне Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли шестое место в соревнованиях саней-двоек на чемпионате Европы.
Золото завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Второе и третье места также заняли немецкие саночники - Тони Эггерт/Саша Бенекен и Робин Йоханнес Гойеке/Давид Гамм соответственно.
Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли девятое место, а экипаж Владислав Южаков/Юрий Прохоров - 13-е.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Мужчины
Двойка
1. Вендль/Арльт (Германия) - 1.41,575 (50.838 + 50.737)
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.41,645 (50.813 + 50.832)
3. Гойеке/Гамм (Германия) - 1.42,357 (51.133 + 51.224)
4. Штой/Коллер (Австрия) - 1.42,833 (51.450 + 51.383)
5. Уокер/Снит (Канада) - 1.42,842 (51.398 + 51.444)
6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 1.42,898 (51.525 + 51.373)
7. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 1.42,915 (51.484 + 51.431)...
12. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 1.43,827 (35.627 + 35.598)