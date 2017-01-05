Богданов и Медведев - шестые на чемпионате Европы

Россияне Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли шестое место в соревнованиях саней-двоек на чемпионате Европы.

Золото завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Второе и третье места также заняли немецкие саночники - Тони Эггерт/Саша Бенекен и Робин Йоханнес Гойеке/Давид Гамм соответственно.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли девятое место, а экипаж Владислав Южаков/Юрий Прохоров - 13-е.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Двойка

1. Вендль/Арльт (Германия) - 1.41,575 (50.838 + 50.737)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.41,645 (50.813 + 50.832)

3. Гойеке/Гамм (Германия) - 1.42,357 (51.133 + 51.224)

4. Штой/Коллер (Австрия) - 1.42,833 (51.450 + 51.383)

5. Уокер/Снит (Канада) - 1.42,842 (51.398 + 51.444)

6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 1.42,898 (51.525 + 51.373)

7. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 1.42,915 (51.484 + 51.431)...

12. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 1.43,827 (35.627 + 35.598)