Бардина, Чудинов и Демченко утверждены старшими тренерами сборной России

Вера Бардина, Сергей Чудинов и Альберт Демченко утверждены министерством спорта России в качестве старших тренеров сборной России по санному спорту, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента Федерации санного спорта России Наталию Гарт. Демченко ранее занимал пост главного тренера команды, в новом сезоне его функции будет выполнять тренерский совет федерации. Бардина назначена председателем правления федерации.

Утвержден список специалистов тренерских штабов команд, который мы подавали в министерство спорта России, - сказала Гарт. - Старшими тренерами сборной России по санному спорту будут возглавляющая тренерский совет федерации Вера Бардина, тренер по общефизической подготовке Сергей Чудинов и Альберт Демченко, работавший главным тренером команды. Старшим тренером сборной России по натурбану станет Андрей Кныр.

Бардина будет отвечать за всю организационную работу сборной, распределять обязанности между тренерами и контролировать все процессы. Тренерами сборной России по санному спорту утверждены Александр Васин, Эдуард Бурмистров, Гела Георгобиани и Виктор Кнейб. Демченко, Васин и Бурмистров будут вести отдельные группы спортсменов, Кнейб войдет в группу Демченко, а Георгобиани также будет заниматься общефизической подготовкой атлетов.