Аравин установил первый рекорд олимпийской трассы в Пхенчхане

Россиянин Максим Аравин, одержавший победу на этапе Кубка наций в южнокорейском Пхенчхане, установил первый рекорд олимпийской трассы, где пройдут зимние Олимпийский игры-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Альберта Демченко.

До сегодняшнего дня на новой олимпийской трассе проводились только тренировочные спуски, во время которых россиянин показал результат 48,843 секунды, установив рекорд трассы. Этот успех позволил россиянину квалифицироваться на этап Кубка мира, который пройдет через два дня.

Кроме того, два рекорда трассы (стартовый разгон и общее время прохождения) установил российский экипаж саней-двоек в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова. Россияне первенствовали на этапе Кубка наций, показав результат 47,120 секунды и разогнавшись за 4,218 секунды.