Антидопинговая комиссия FIL рассмотрит дела Демченко и Ивановой

Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) рассмотрит дела главного тренера сборной России Альберта Демченко и саночницы Татьяны Ивановой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Вчера МОК объявил о пожизненном отстранении спортсменов от участия в Олимпиадах и лишил их медалей Игр-2014.

На Олимпиаде в Сочи Демченко и Иванова взяли серебро в командных соревнованиях, на счету Демченко также серебряная медаль в личном первенстве. Он уже завершил карьеру и в данный момент является главным тренером сборной России по санному спорту.

Напомним, МОК аннулировал результаты 43 российских спортсменов на Играх в Сочи и отстранил их от участия в Олимпийских играх.

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