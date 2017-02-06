Альберт Демченко: "Я очень доволен результатами на этапе Кубка мира"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что Татьяна Иванова и Роман Репилов показали достойные результаты на седьмом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Репилов в субботу занял второе место в соревнованиях на одноместных санях, а Иванова в воскресенье финишировала третьей в аналогичных женских состязаниях. Спортсмены вместе с двухместным экипажем Александр Денисьев/Владислав Антонов в воскресенье также стали вторыми в командной гонке.

- Я очень доволен результатами выступления нашей команды на этапе Кубка мира в Оберхофе, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Ребята проехали очень хорошо и показали достойные результаты. Татьяна Иванова и Роман Репилов на высоком уровне выполнили обе свои попытки и по праву заняли призовые места. И команда хорошо выступила в эстафете - второе место меня не расстроило.

Успешные результаты в Оберхофе позволили нам улучшить позицию Татьяны в общем зачете Кубка мира - она поднялась на четвертое место. А также в эстафете мы теперь делим второе-третье места с канадцами. Постараемся хорошо выступить на двух заключительных этапах и будем бороться за более высокие места в общем зачете соревнований.