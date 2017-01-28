Альберт Демченко: "Все выступили в свою силу, за исключением Ивановой"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что ему трудно объяснить неудачный результат Татьяны Ивановой в первом заезде на чемпионате мира. Россиянка в стартовом заезде показала 14-й результат, во второй гонке - четвертый и в итоге заняла 11-е место.

- Сегодня у наших девушек не получилось выступить хорошо, и причины сугубо индивидуальные, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Все хорошо готовились и были готовы бороться за высокие места. И выступили в свою силу, за исключением Татьяны Ивановой - мы думали, что она проедет лучше. Но в первом заезде у нее получился какой-то странный результат. После хорошего стартового разгона у нее на втором отрезке возник огромный проигрыш лидерам. И при достаточно хорошем проезде трассы финиш получился довольно медленным. Не знаю, с чем это связано - сейчас сложно сказать.

Непонятный получился заезд, даже сложно, с моей точки зрения, что-то анализировать. У нас уже были такие ситуации в Кенигзее (на чемпионате Европы) - в эстафете Иванова вдруг сразу проигрывала в верхней части дистанции. И (на этапе Кубка мира) в Сигулде во втором заезде первый отрезок получился хорошим, а на следующем - сразу проигрыш в полторы десятки (тысячных секунды). Сложно понять, почему в одном из заездов у нее падает результат сразу после достаточно хорошего выхода со стартового разгона.