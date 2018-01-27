Альберт Демченко: "Все разбирательства с МОК сделали Иванову более заряженной на победу в чемпионате Европы"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко подчеркнул, что Татьяна Иванова стала чемпионкой Европы благодаря полной самоотдаче. Также он отметил, что разбирательства с Международным олимпийским комитетом (МОК) только закалили характер спортсменки.

– Сегодня борьбу за золото фактически вели две спортсменки: наша Татьяна Иванова и немка Натали Гайзенбергер. Могла вмешаться в спор за победу и еще одна представительница Германии – Татьяна Хюфнер, но та совершила фатальную ошибку уже в первом заезде. Гайзенбергер пыталась бороться за золото, но Иванова оказалась сильней ее и победила. Не исключаю, что все эти трудности с МОК сделали Татьяну еще более заряженной на успех в Латвии.