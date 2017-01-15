Альберт Демченко: "У сборной России не будет никакого головокружения от успехов в Сигулде"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что сборная России, показавшая лучший в истории результат на этапе Кубка мира в Латвии, не собирается почивать на лаврах и подойдет к чемпионату мира с максимальным настроем. Российские саночники на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде завоевали восемь медалей, четыре из которых – высшей пробы.

– Наша команда выступила на этом этапе Кубка мира очень здорово, – цитирует ТАСС Демченко. – Но никакого головокружения от успехов не будет, я в этом уверен. Наоборот, к чемпионату мира мы теперь подойдем еще более заряженными на победу, с большей уверенностью в своих силах.

На мировом первенстве будут выступать те же спортсмены, что и в Сигулде. Единственное, нам нужно определиться, кто будет четвертым номером команды в мужских стартах. По итогам контрольных заездов за несколько дней до главного старта сезона мы сделаем выбор и подадим окончательную заявку.