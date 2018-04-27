Альберт Демченко: "Сложно сказать, что мотивировало Родченкова голословно обвинять Россию, а потом изменить показания"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко считает, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел заявить о себе, обвиняя Россию в организации допинговой системы. В четверг стало известно, что Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих обвинений.

- Мне сложно сказать, что мотивировало Родченкова сначала голословно обвинять Россию, а потом изменить свои показания, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Наверное, тогда это было больше его желание заявить о себе. Это был удар по всему российскому спорту. Мы с ним справились, но волны расходятся, и они коснулись всех аспектов. И это удар не только по России, но и по всему мировому спорту.

Не знаю, как будут развиваться события, теперь все в руках адвокатов. Потому что на слушаниях в CAS мы говорили, что никогда не применяли допинг и никогда не пытались обмануть антидопинговую систему. Тем более во время Олимпийских игр в Сочи.

Недопуск наших спортсменов к участию в Олимпиаде очень сильно сказался и на тренерских штабах команд. Ведь тренеры вложили немало сил и эмоций в подготовку спортсменов, а тех не допустили к Играм. И сейчас, на мой взгляд, ситуация с президентом Федерации бобслея России Александром Зубковым должна развернуться в другую сторону. И все его недруги, которые хотели, скажем так, "порулить", должны приумолкнуть.