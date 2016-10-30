Альберт Демченко: "Сборная России выполнила весь объем запланированной работы на сборе"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко остался подготовкой сборной России на сборах в Сигулде. Россияне готовились к сезону в Латвии с 21 по 30 октября.

- Тренировочный сбор команды в Сигулде прошел на хорошем уровне, мы выполнили весь объем запланированной работы, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Специалисты готовили трассу перед каждой нашей тренировкой, лед был хорошего качества и у нас сейчас все в порядке, сбор прошел без каких-либо повреждений. Перед нами на трассе в Латвии тренировались спортсмены из Австрии и Италии, а вместе с нами в основном готовились поляки и чехи.

Следующий сбор команды пройдет, как и было намечено, в Кенигзее с 1 по 8 ноября. А потом мы задержимся там еще на неделю, поскольку трассу в Оберхофе из-за сильной загруженности нам не дали. У нас не получилось на нее попасть, поэтому останемся готовиться в Кенигзее.

Надеюсь, что у нас будет возможность попасть и на трассу, и на стартовую эстакаду, и позаниматься общефизической подготовкой. Состав команды будет тот же самый, что и на сборе в Латвии, только к нему добавится Татьяна Иванова.