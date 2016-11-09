Альберт Демченко: "Сбор в Оберхофе сорвался, но давайте не будем нагнетать"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко – о готовности команды к сезону.

– Подготовка идет по плану?

– Да. Единственное – сорвался сбор в Оберхофе. Нас не пустили на тренировочную неделю, поэтому мы остались готовиться в Кенигзее. Но это, в общем-то, неплохо – предстоящий чемпионат Европы пройдет именно там.

– А почему не пустили в Оберхоф?

– Сказали, что загрузка трассы сейчас слишком серьезная, из-за чего они не могут выделить нам время.

– Но ведь вы договаривались заранее.

– Да, но, к сожалению, вышло вот так.

– Это нормальная практика? Например, если мы перед чемпионатом мира-2020 в Сочи скажем иностранцам, что трасса перегружена, поскольку там тренируются русские, белорусы и Бруно Банани с островов Тонга, они отнесутся с пониманием?

– Давайте не будем нагнетать. То, что случилось – это абсолютно нормальная, рабочая ситуация. (Владимир ИВАНОВ)

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