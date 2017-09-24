Альберт Демченко: "Российские саночники в хорошей форме подходят к олимпийскому сезону"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко отметил, что доволен физической подготовкой команды в преддверии олимпийского сезона. Он также добавил, что перед соревнованиями многое будет зависеть от того, насколько успешно пройдет тестирование новых саней на трассах.

– Вся наша команда показала себя хорошо на контрольных тренировках, проходивших в Парамоново. Все ребята и девушки молодцы, и особо выделять кого-то персонально мне бы не хотелось, – приводит "Р-Спорт" слова Демченко. – Физической подготовкой команды я доволен, все спортсмены находятся на хорошем уровне. Пока все идет нормально, в том числе и в психологическом плане.

Но все же зимний сезон – это немного другое. И многое в ходе подготовки к Олимпийским играм в Корее будет зависеть от того, насколько успешно пройдет тестирование спортсменами новых саней на трассах.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. В санном спорте будет разыграно четыре комплекта наград. На прошлой Олимпиаде в Сочи россияне завоевали две серебряные медали.