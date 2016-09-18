Альберт Демченко: "Российские саночники сильно прибавили на тренировках, и это настораживает"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко отметил высокий уровень готовности спортсменов к старту сезона. 17 саночников в эти дни проводят завершающий тренировочный сбор в подмосковном Парамонове.

- 21 сентября у нас пройдет заключительная тренировка, после которой можно будет подвести итоги работы в подготовительном периоде, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Сейчас проходят общефизические тесты и они показывают, что ребята очень сильно прибавили. Еще предстоит проанализировать результаты, но уже очевидно, что многие спортсмены улучшили свои показатели прошлого года. Ребята прибавили очень сильно, и нас это немного настораживает. Результаты слишком хорошие, и в плане стартовой подготовки зафиксирован очень большой рост. И это нас настораживает - общий уровень готовности намного выше, чем в прошлом году.

Посмотрим, как это скажется на результатах спортсменов при тренировках на трассе. Потому что всегда надо очень четко ловить границу между хорошим физическим состоянием и ездой по трассе. Ведь санный спорт своеобразен, нельзя ни в одном компоненте слишком сильно перебарщивать - это можно сказаться на результатах на льду. И если ребята в каком-то аспекте начинают слишком сильно уходить, мы переводим работу в другой компонент.