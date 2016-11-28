Альберт Демченко: "Россияне хорошо выступили вчера в индивидуальной гонке"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко назвал успешным выступление россиян на стартовом этапе Кубка мира в Германии. Также он отметил, что ряду спортсменов не хватает уверенности.

– Ребята хорошо выступили в воскресенье в индивидуальной гонке у мужчин, – цитирует "Р-Спорт" Демченко. – В шестерку лучших пробились трое россиян, а Роман Репилов занял второе место. Степан Федоров в первых заездах допустил небольшие помарки, почему и не смог побороться за призовое место. А в спринте он уже собрался и проехал в свою силу, сумев занять второе место. Нормально выступил и Семен Павличенко.

Татьяна Иванова в индивидуальной гонке заняла пятое место, а в спринте поднялась на одну позицию. Начало сезона у нее получилось неплохим по сравнению с предыдущими годами.

Экипажи двоек никак не могут поверить в себя – в то, что они могут выигрывать. На первом этапе они показали не те результаты, которых мы от них ждали (9-е, 12-е и 17-е места. – Прим. "СЭ"). Надеюсь, что на следующих этапах к ним придет уверенность и они поверят в свои возможности. И Катя Батурина тоже никак не может поверить в то, что может бороться за призовые места. На тренировках они едут с Татьяной Ивановой практически в одно время, а на соревнованиях она никак не может в себя поверить и начать выигрывать.