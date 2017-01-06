20:27 | САНИ

Альберт Демченко: "Повреждение Павличенко несерьезное"

0
0
0

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что повреждение Семена Павличенко, полученное во время чемпионата Европы в немецком Кенигзее, оказалось несерьезным, оно не скажется в дальнейшем на тренировочном процессе. Сборная России (Татьяна Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) в пятницу не смогла финишировать в командной эстафете на чемпионате Европы из-за падения Павличенко. Ранее россиянин в Кенигзее выиграл золотую медаль в одноместных санях.

– У Павличенко ничего серьезного, – цитирует "Р-Спорт" Демченко. – Падение было не очень сильным: и с санями, и с Семеном все хорошо. Конечно, он немножко кистью ударился. У нас так бывает: когда переворачиваешься, рука цепляется за ручку и сани немножко ее потягивают. Думаю, это на дальнейшем процессе никак не скажется: сделают компресс, а дальше приступят к тренировкам.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/luge/20170106/1114630152.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ