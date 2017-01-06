Альберт Демченко: "Повреждение Павличенко несерьезное"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что повреждение Семена Павличенко, полученное во время чемпионата Европы в немецком Кенигзее, оказалось несерьезным, оно не скажется в дальнейшем на тренировочном процессе. Сборная России (Татьяна Иванова, Павличенко, Андрей Богданов/Андрей Медведев) в пятницу не смогла финишировать в командной эстафете на чемпионате Европы из-за падения Павличенко. Ранее россиянин в Кенигзее выиграл золотую медаль в одноместных санях.

– У Павличенко ничего серьезного, – цитирует "Р-Спорт" Демченко. – Падение было не очень сильным: и с санями, и с Семеном все хорошо. Конечно, он немножко кистью ударился. У нас так бывает: когда переворачиваешься, рука цепляется за ручку и сани немножко ее потягивают. Думаю, это на дальнейшем процессе никак не скажется: сделают компресс, а дальше приступят к тренировкам.