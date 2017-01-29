16:39 29 января | САНИ

Альберт Демченко: "После серебра Репилова я испытываю радость"

0
0
0
2

Главный тренер сборной России Альберт Демченко считает, что победитель чемпионата мира по санному спорту австриец Вольфганг Киндль сумел опередить россиянина Романа Репилова в борьбе за титул во многом благодаря тому, то турнир проходил в Австрии. Репилов занял второе место. Победителем стал австриец Киндль. Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров - восьмым, Александр Горбацевич - 13-м.

После серебра Романа я испытываю радость, он очень хорошо проехал как в первом, так и во втором заездах, - цитирует ТАСС Демченко. - Но ему противостоял австриец Киндль, выступающий здесь на домашней трассе. Он ее лучше знает, трасса под него готовилась. Конечно, можно было выиграть и в таких условиях, но не получилось.

Павличенко стал пятым, Федоров - восьмым. Это хороший для нас результат. Тем более что мы очень давно не выигрывали здесь медалей. Этот чемпионат подчеркнул, что наша мужская команда вполне конкурентоспособна.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980604

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

is.dm

Ромка, землячок, какой же ты молодец, весь Дмитров тобой гордится!!!!!!

19:50 29 января

marksan

Удачи Вам ребята и дальше!

16:55 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ