Альберт Демченко: "После серебра Репилова я испытываю радость"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко считает, что победитель чемпионата мира по санному спорту австриец Вольфганг Киндль сумел опередить россиянина Романа Репилова в борьбе за титул во многом благодаря тому, то турнир проходил в Австрии. Репилов занял второе место. Победителем стал австриец Киндль. Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров - восьмым, Александр Горбацевич - 13-м.

- После серебра Романа я испытываю радость, он очень хорошо проехал как в первом, так и во втором заездах, - цитирует ТАСС Демченко. - Но ему противостоял австриец Киндль, выступающий здесь на домашней трассе. Он ее лучше знает, трасса под него готовилась. Конечно, можно было выиграть и в таких условиях, но не получилось.

Павличенко стал пятым, Федоров - восьмым. Это хороший для нас результат. Тем более что мы очень давно не выигрывали здесь медалей. Этот чемпионат подчеркнул, что наша мужская команда вполне конкурентоспособна.