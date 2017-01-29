Альберт Демченко: "После серебра Репилова я испытываю радость"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко считает, что победитель чемпионата мира по санному спорту австриец Вольфганг Киндль сумел опередить россиянина Романа Репилова в борьбе за титул во многом благодаря тому, то турнир проходил в Австрии. Репилов занял второе место. Победителем стал австриец Киндль. Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров - восьмым, Александр Горбацевич - 13-м.
- После серебра Романа я испытываю радость, он очень хорошо проехал как в первом, так и во втором заездах, - цитирует ТАСС Демченко. - Но ему противостоял австриец Киндль, выступающий здесь на домашней трассе. Он ее лучше знает, трасса под него готовилась. Конечно, можно было выиграть и в таких условиях, но не получилось.
Павличенко стал пятым, Федоров - восьмым. Это хороший для нас результат. Тем более что мы очень давно не выигрывали здесь медалей. Этот чемпионат подчеркнул, что наша мужская команда вполне конкурентоспособна.
is.dm
Ромка, землячок, какой же ты молодец, весь Дмитров тобой гордится!!!!!!
19:50 29 января
marksan
Удачи Вам ребята и дальше!
16:55 29 января