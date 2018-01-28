Альберт Демченко: "Победы на чемпионате Европы помогут российским саночникам побороть нервозность перед Олимпиадой"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко похвалил своих подопечных с успешным выступлением на чемпионате Европы. Россияне победили в трех дисциплинах из четырех и заняли первое место в медальном зачете (3 золотых и 1 бронзовая медаль). Золото выиграли Татьяна Иванова и Семен Павличенко, а также эстафетная команда в составе Ивановой, Павличенко и двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов, бронза досталась Роману Репилову.

- Выступление саночников на этом чемпионате Европы я бы оценил на хорошую "пятерку", ведь три золотых медали из четырех возможных - это очень достойный результат, - цитирует ТАСС Демченко. - Но все равно нам есть к чему стремиться. Санный спорт в России развивается, мы продолжаем оставаться в числе мировых лидеров и не хотим ни в чем уступать. Мы будем делать все, чтобы и дальше радовать страну своими высокими результатами.

Этот чемпионат Европы оказался очень удачным для нас, и важно, что успех пришел к нам в преддверии Олимпийских игр. Эти результаты подбодрят наших саночников и помогут им побороть нервозность перед Олимпийскими играми. Наконец-то порадовал экипаж саней- двоек, который сумел без серьезных ошибок выступить в эстафете. Это придает нам дополнительный оптимизм перед главным стартом четырехлетия.