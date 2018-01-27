Альберт Демченко: "Надеюсь, дочь скоро вернется к соревнованиям"

Российская саночница Виктория Демченко, не приглашенная Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, вынуждена пропустить по медицинским причинам стартующий в субботу в Сигулде чемпионат Европы. Как сообщил отец спортсменки и главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, он надеется, что его дочь скоро опять сможет выступать на соревнованиях.

- Виктория, к сожалению, не сможет выступить здесь в Сигулде по медицинским причинам, - цитирует ТАСС Демченко. - Но я надеюсь, что вскоре все эти проблемы разрешатся и спортсменка снова начнет принимать участие в соревнованиях.

23 января стало известно, что 22-летняя Виктория Демченко не была включена в список потенциальных участников Игр-2018, составленный МОК.