Альберт Демченко: "Комиссия отметила неучастие Родченкова в расследовании дел российских спортсменов"

Дисциплинарная комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) при вынесении вердикта в отношении российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой отметила тот факт, что информатор ВАДА Григорий Родченков никаким образом не содействует расследованию дел, связанных с нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами.
Дисциплинарная комиссия FIL 2 января рассмотрела дела Демченко и Ивановой. В опубликованном после окончания заседания заявлении отмечается, что дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поэтому не считает возможным накладывать какие-то санкции.
- У нас в федерации очень внимательные и очень хорошие юристы, которые полностью разобрались в вопросе, проанализировали все данные, - цитирует ТАСС Демченко. - Мы выступали на комиссии, нас очень внимательно заслушали, рассмотрели статистику сдачи допинг-проб за последнее время. Мы сдавали пробы на протяжении долгих лет в разных странах, в том числе и в олимпийский сезон, и не было никаких нареканий, плюс комиссия обратила внимание на то, что обвинитель российский стороны, Григорий Родченков, не выходит на связь, не общается со следствием, а общается через газету. Поэтому, естественно, у всех возникает вопрос - почему основной фигурант никак не выступает в деле, не сотрудничает ни с какими комиссиями федераций?
Есть такая картина под названием "Человек без лица", и сейчас мы видим, как человек без лица обвинил весь спорт в массовом употреблении допинга, в том числе и офицеров WADA в бездействии. Следствие также обратило внимание на то, почему такое большое количество допинг-офицеров не смогли обнаружить нарушения.
Основное решение будет принято CAS о допуске или недопуске на Игры-2018. Я надеюсь, что там тоже будут адекватные судьи, которые смогут правильно оценить ситуацию. Мы ничего не нарушали, нас просто оболгал один человек, который решил стать вершителем спортивных судеб, и от этого, наверное, получает удовольствие. Таким образом он просто решил стать из незаметного работника лаборатории знаменитым человеком.
echo2011
Родченков не "просто решил стать знаменитым человеком",а за хорошие деньги,которые ему не заплатили российские спортсмены,,якобы пившие его "Дюшес".
15:38 3 января
эстонский армеец
Хоть кто-то чётко "рисует" ситуацию с хорошей и правильной защитой! Давно надо было так поступать - не ждать никаких ОИ и ЧМ!
14:09 3 января