Альберт Демченко: "Комиссия отметила неучастие Родченкова в расследовании дел российских спортсменов"

Дисциплинарная комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) при вынесении вердикта в отношении российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой отметила тот факт, что информатор ВАДА Григорий Родченков никаким образом не содействует расследованию дел, связанных с нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами.

Дисциплинарная комиссия FIL 2 января рассмотрела дела Демченко и Ивановой. В опубликованном после окончания заседания заявлении отмечается, что дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поэтому не считает возможным накладывать какие-то санкции.

- У нас в федерации очень внимательные и очень хорошие юристы, которые полностью разобрались в вопросе, проанализировали все данные, - цитирует ТАСС Демченко. - Мы выступали на комиссии, нас очень внимательно заслушали, рассмотрели статистику сдачи допинг-проб за последнее время. Мы сдавали пробы на протяжении долгих лет в разных странах, в том числе и в олимпийский сезон, и не было никаких нареканий, плюс комиссия обратила внимание на то, что обвинитель российский стороны, Григорий Родченков, не выходит на связь, не общается со следствием, а общается через газету. Поэтому, естественно, у всех возникает вопрос - почему основной фигурант никак не выступает в деле, не сотрудничает ни с какими комиссиями федераций?

Есть такая картина под названием "Человек без лица", и сейчас мы видим, как человек без лица обвинил весь спорт в массовом употреблении допинга, в том числе и офицеров WADA в бездействии. Следствие также обратило внимание на то, почему такое большое количество допинг-офицеров не смогли обнаружить нарушения.

Основное решение будет принято CAS о допуске или недопуске на Игры-2018. Я надеюсь, что там тоже будут адекватные судьи, которые смогут правильно оценить ситуацию. Мы ничего не нарушали, нас просто оболгал один человек, который решил стать вершителем спортивных судеб, и от этого, наверное, получает удовольствие. Таким образом он просто решил стать из незаметного работника лаборатории знаменитым человеком.