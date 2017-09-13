Альберт Демченко: "Хотелось бы, чтобы отечественная промышленность больше помогала санному спорту"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко выразил надежду, что отечественные производители инвентаря для санного спорта окажут больше поддержки спортсменам.

- Хотелось бы, конечно, чтобы отечественная промышленность больше помогала нашему виду спорта в производстве высококачественного инвентаря, - цитирует ТАСС Демченко. - Пытаемся сейчас наладить тесный контакт с Министерством промышленности и торговли РФ, чтобы оно нас как-то поддержало и обратило внимание на развитие индустрии именно для спорта высших достижений.

Продукции для массового спорта сейчас выпускается немало, но это другая область производства - менее наукоемкая. Для производства же нашего инвентаря нужны высокие технологии. Большое количество научных исследований приходится делать перед тем, как сделать инвентарь, который по своим характеристикам не будет уступать зарубежному. Та же Германия вкладывает большие деньги в науку и разработку инвентаря для спорта высших достижений.

Хорошо, что нам очень помогает Чусовской металлургический завод, сейчас мы заказали им партию новых полозьев. Завод имени Калинина в Санкт-Петербурге тоже сотрудничает с нами.

Хотелось бы иметь свой хороший станок для заточки полозьев. Может быть, даже для двух федераций - саней и бобслея со скелетоном. В Минпромторг России я выходил с предложением организации такого предприятия для спорта высших достижений, но пока ничего из этого не получилось. Существует много юридических тонкостей, которые нужно предварительно решить.