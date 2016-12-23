14:47 23 декабря | САНИ

Альберт Демченко: "Готов к любым проверкам, перепроверкам, допроверкам"

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Двукратный призер Олимпиады в Сочи Альберт Демченко заявил, что не боится перепроверки своих допинг-проб. Сегодня МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Игр-2014, над чьими пробами могли проводиться манипуляции. Кроме того, будет проведена перепроверка всех российских допинг-проб с Игр в Ванкувере и Сочи.

- Я спокойно воспринимаю решение МОК, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Я придерживаюсь кодекса ВАДА, и согласно ему они имеют право проверить мои допинг-пробы на протяжении последних восьми лет. Вызвать меня на вскрытие пробы B и в моем присутствии вскрыть ее – согласно кодексу ВАДА. Если будут работать согласно своего кодекса, то вообще проблем нет. Я готов к любым проверкам, перепроверкам, допроверкам. И даже не волнуюсь по этому поводу – и за свою команду, и в отношении себя. Готов к любым проверкам и собеседованиям с любыми следователями.

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http://rsport.ru/luge/20161223/1114169537.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

Вас и не позовут потому как нечего предьявить но огадят по полной лишь подозревая -- честность нынче не в почете

15:33 23 декабря

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