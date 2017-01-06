20:00 | САНИ

Альберт Демченко: "Чемпионат Европы удался сборной России на 99 процентов"

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Главный тренер сборной России Альберт Демченко высказал мнение, что чемпионат Европы в немецком Кенигзее удался российским саночникам на 99 процентов. По итогам турнира в активе сборной по одной золотой и серебряной награде. В пятницу золото в заездах саней-одиночек победу одержал Семен Павличенко, днем ранее Татьяна Иванова завоевала серебро в женских состязаниях.

– Скажем так, чемпионат Европы удался на 99 процентов, – цитирует "Р-Спорт" Демченко. – Падение Семена на командной эстафете – досадное недоразумение, всякое в жизни бывает. Не будет говорить, недосчитались мы медали или нет, кто его знает. Не получилось – это факт.

Но сделаны определенные выводы, проработаем ошибки, и в последующем это будет хорошим рабочим моментом. Медальный план на чемпионат Европы составлял три медали. В команде медали не досчитались. Зато у нас есть чемпион Европы, этим мы компенсировали.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/luge/20170106/1114628760.html

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