21 российский саночник - в числе кандидатов на участие в Олимпиаде

21 саночник сборной России включен в список кандидатов на участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на начальника команды Артема Петракова. 18 из них начнут централизованную подготовку к сезону в составе национальной сборной.

В их число вошли одиночники Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, а также двухместные экипажи Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.

- В олимпийский список кандидатов на участие в Играх-2018 в Корее, который будет подан Федерацией санного спорта России в Олимпийский комитет России и Международную федерацию санного спорта, включен 21 спортсмен, - сказал Петраков. - Данный перечень несколько расширен по сравнению со списком из 18 саночников, которые начнут централизованную подготовку к сезону. А в олимпийский вошли все потенциальные кандидаты, в том числе Александр Степичев и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров, не попавшие в список на централизованную подготовку.

К примеру, Степичев может приехать на этапы отбора в сборную России, которые прописаны в критериях, и при условии попадания в состав команды будет выступать на международных соревнованиях. И, соответственно, попасть на Олимпиаду. Так же, как и двойка Южаков/Прохоров.