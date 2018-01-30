Карякин бросает вызов Гусеву

Долгожданная премьера "СЭ"! Лучший российский шахматист Сергей Карякин открывает эксклюзивный цикл авторских программ.
"Карякин бросает вызов" – известные люди из мира спорта и не только пытаются противостоять нашему гроссмейстеру и победить на его территории. Возможно ли такое?
Первый гость Сергея – знаменитый комментатор и журналист Виктор Гусев.
Кто еще станет звездным соперником Карякина – подробности здесь.
Материалы других СМИ
pushgun
В спорте не получается, можно и в телевизоре лицом поторговать. Вперед Каряка.
22:05
pushgun
Лучше бы в футбол сыграли. Почему в шахматы то? В футбик Гусев накарячил бы Карягина.
22:02
Упёртый русский
Идея игры Карякина один на один против любителя - совсем неудачна. Даже не понимаю, какая в этом может быть интрига... Всё было ясно уже после 5 ходов, вопрос был только как скоро добьёт. Вот если бы играли пара на пару - скажем, Саша+Гусев против Серёжи+кто то ещё, при этом игроки делают ход по очереди и не советуются... Там бы интрига была бы до самого конца - любитель всегда может сплавить. И поговорить можно побольше... Саша выглядела очень симпатично, но уж больно волновалась, жестикулировала и явно смотрела в текст за экраном. Но - первый блин комом... Но без неё это шоу вообще нежизнеспособно. К тому же, она добилась в шахматах гораздо больше - чемпионка мира, чемпионка всего в командных соревнованиях.
21:13
KhSL
Igrok Igorek Пока полная хрень... ==== Именно. Никакой идеи, интересного разговора. Также и Костенюк ни о чем... Жаль.
20:44
PitersS
Можно было как-то интересней пропагандировать шахматы. То, что показали, не интересно ни начинающим, ни продвинутым. Бла-бла-бла-как все у нас. Сделайте сеанс с Карякиным досках на 12 с детьми от 3 до 12-14 лет с карякинскими комментариями по ходу, с какими-то, еще, фишками. Сделать эти сеансы результатом какого-то отбора, может и не по спортивному принципу, но и не по блату.
20:20
rodder
Я бы поиграл с Костенюк)
19:04
Rus_Tam
shpasic Серёжа, конечно, опустился как-то. реально не о шахматах думает, а о том, как бы побольше рекламы на пиджак нашить. печально( 13:44______ Ты гонишь? А как ему зарабатывать???
18:11
shpasic
Серёжа, конечно, опустился как-то. реально не о шахматах думает, а о том, как бы побольше рекламы на пиджак нашить. печально(
13:44
super_bear
Это фан , просто веселье и возможность познакомиться друг с другом , провести время , наладить связи )
12:04
hant64
С ума сошли? Любители против претендента на мировую корону, который с самим Карлсеном играл на равных. Какое там может быть соперничество в принципе? Игра в одни ворота.
11:42
super_bear
Гусева сыграл дебют имени Гусева )))
10:54
V0VaN
с макгрегором пусть сыграет, тому пофиг где бабло делать))
10:18
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Гарик Денисов как-то сыграл вничью со Свидлером. Но он откажется играть, так как он человек не публичный в целом. Но Петруччо его хвалил за умение ставить партию и логически мыслить.
10:09
Igrok Igorek
Пока полная хрень...
09:13
gekochuk
"..интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?." Ответит, если будут играть в "овцы-волки";)
08:15
shpasic
интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?
08:06