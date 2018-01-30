08:00 | ШАХМАТЫ

Карякин бросает вызов Гусеву

Сергей КАРЯКИН vs Виктор ГУСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Сергей КАРЯКИН vs Виктор ГУСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей КАРЯКИН vs Виктор ГУСЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Долгожданная премьера "СЭ"! Лучший российский шахматист Сергей Карякин открывает эксклюзивный цикл авторских программ.

"Карякин бросает вызов" – известные люди из мира спорта и не только пытаются противостоять нашему гроссмейстеру и победить на его территории. Возможно ли такое?

Первый гость Сергея – знаменитый комментатор и журналист Виктор Гусев.

Кто еще станет звездным соперником Карякина – подробности здесь.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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pushgun

В спорте не получается, можно и в телевизоре лицом поторговать. Вперед Каряка.

22:05

pushgun

Лучше бы в футбол сыграли. Почему в шахматы то? В футбик Гусев накарячил бы Карягина.

22:02

Упёртый русский

Идея игры Карякина один на один против любителя - совсем неудачна. Даже не понимаю, какая в этом может быть интрига... Всё было ясно уже после 5 ходов, вопрос был только как скоро добьёт. Вот если бы играли пара на пару - скажем, Саша+Гусев против Серёжи+кто то ещё, при этом игроки делают ход по очереди и не советуются... Там бы интрига была бы до самого конца - любитель всегда может сплавить. И поговорить можно побольше... Саша выглядела очень симпатично, но уж больно волновалась, жестикулировала и явно смотрела в текст за экраном. Но - первый блин комом... Но без неё это шоу вообще нежизнеспособно. К тому же, она добилась в шахматах гораздо больше - чемпионка мира, чемпионка всего в командных соревнованиях.

21:13

KhSL

Igrok Igorek Пока полная хрень... ==== Именно. Никакой идеи, интересного разговора. Также и Костенюк ни о чем... Жаль.

20:44

PitersS

Можно было как-то интересней пропагандировать шахматы. То, что показали, не интересно ни начинающим, ни продвинутым. Бла-бла-бла-как все у нас. Сделайте сеанс с Карякиным досках на 12 с детьми от 3 до 12-14 лет с карякинскими комментариями по ходу, с какими-то, еще, фишками. Сделать эти сеансы результатом какого-то отбора, может и не по спортивному принципу, но и не по блату.

20:20

rodder

Я бы поиграл с Костенюк)

19:04

Rus_Tam

shpasic Серёжа, конечно, опустился как-то. реально не о шахматах думает, а о том, как бы побольше рекламы на пиджак нашить. печально( 13:44______ Ты гонишь? А как ему зарабатывать???

18:11

shpasic

Серёжа, конечно, опустился как-то. реально не о шахматах думает, а о том, как бы побольше рекламы на пиджак нашить. печально(

13:44

super_bear

Это фан , просто веселье и возможность познакомиться друг с другом , провести время , наладить связи )

12:04

hant64

С ума сошли? Любители против претендента на мировую корону, который с самим Карлсеном играл на равных. Какое там может быть соперничество в принципе? Игра в одни ворота.

11:42

super_bear

Гусева сыграл дебют имени Гусева )))

10:54

V0VaN

с макгрегором пусть сыграет, тому пофиг где бабло делать))

10:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Гарик Денисов как-то сыграл вничью со Свидлером. Но он откажется играть, так как он человек не публичный в целом. Но Петруччо его хвалил за умение ставить партию и логически мыслить.

10:09

Igrok Igorek

Пока полная хрень...

09:13

gekochuk

"..интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?." Ответит, если будут играть в "овцы-волки";)

08:15

shpasic

интересно, если Карякину бросит вызов Валуев, он ответит?

08:06