Знаменитая история Кононова о приглашении в "Спартак" Бескова. Он мог перейти еще и в "Локомотив" Семина

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, как в конце 1980-х едва не стал игроком красно-белых. Бывший фуболист тогда отказал Константину Бескову по личным причинам.

– Жалеете, что не перешли?

– Я даже тогда уже знал, что буду жалеть. Но получилось так, как получилось.

– Убедить вашу первую жену переехать в Москву было нереально?

– Да нет. Не собираюсь перекладывать ответственность на нее. Все зависело все равно от меня. И дело было не в ней, а во мне.

– Как вообще Бесков вас заметил? Выступления в могилевском "Днепре" – не самая эффектная витрина.

– Я сам не ожидал! Может, меня разглядел не сам Константин Иванович, а его селекционеры. Получилось так, что я приехал досдавать сессию в Смоленск, где учился в институте физкультуры. Один из преподавателей сообщил, что меня ищет Бесков. Я, конечно, не поверил. А местную "Искру" тогда тренировал Лев Платонов, один из преподавателей этого института.

– Платонов когда-то работал у Бескова селекционером.

– Может, как раз тогда, по совместительству. Позвонил ему, он сказал: "Где ты? Не можем до тебя дозвониться. Тебя вызывают в "Спартак". И мои однокурсники говорили: весь Смоленск о твоем приглашении знает, а ты – нет.

– Как Бесков прокомментировал ваш отказ?

– Сказал: "Ты что, влюбился?" Я опешил, аж покраснел у телефонной трубки. Откуда он знает?! Ладно, говорит. Звони, мы тебя можем заявить в любой момент как игрока второй лиги. Но звонить не стал. Где-то стеснялся. Да и думал, что он меня уже забыл.

– Но потом ведь было и второе предложение.

– Да. Настолько конкретное, что я уволился из "Днепра". Это была зима 89-го. Собираюсь выезжать в "Спартак" – и тут звонок. Константин Иванович позвонил сам. Сообщил, что ему пришлось уйти из команды, и извинился за то, что так получилось. Великий тренер добавил: "Постараюсь помочь тебе в карьере дальше".

– И помог?

– Он поговорил с известным тренером Виктором Корольковым, чтобы тот помог мне найти клуб. И Корольков посоветовал меня Юрию Семину в "Локомотив"! В середине февраля 89-го поехал к нему на сбор в Хосту. Так что первый раз мы с Юрием Павловичем встретились как игрок с тренером.

Они тогда вылетали в Америку на коммерческий турнир, все визы уже были готовы, а мне ее сделать уже не успевали. Семин посмотрел меня, сказал: "Мы берем тебя в команду. Пока будем в Америке, поиграешь за дубль".

– Почему же мы не узнали вас как игрока "Локомотива"?

– После возвращения основы на товарищескую игру приехал тренер Георгий Безбогин, который принял "Кубань". Юрий Палыч вызвал меня к себе, Безбогин сидел у него. "Хочу тебя оставить, но пришел мой друг, мы с ним раньше играли. Поезжай на первый круг к нему в "Кубань", а потом тебя заберу. Получишь практику в первой лиге и вернешься".

Но в "Кубани" у меня не получилось, и тема с "Локомотивом" закрылась. Сначала поехал в луганскую "Зарю", которую тренировал Анатолий Байдачный, потом – в Витебск. А с Юрием Палычем в следующий раз встретились, когда я возглавлял "Карпаты", а он – киевское "Динамо". (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Кононова - здесь