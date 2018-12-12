Тест о событиях сборной России в 2018 году

Пресс-служба сборной России создала тест о событиях в жизни команды в 2018 году. Сборная России под руководством Станислава Черчесова в уходящем году дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а в дебютном розыгрыше Лиги наций заняла второе место в группе дивизиона B и не попала в элиту.
Тест из 15 вопросов можно пройти на официальном сайте РФС.
Пройди наш тест и узнай, насколько хороши твои знания о российской команде и том, что происходило с ней в 2018 году!https://t.co/Z25WTYWBNu pic.twitter.com/gnta5WFXqW– Сборная России (@TeamRussia) 12 декабря 2018 г.
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