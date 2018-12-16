Станислав Черчесов: "На Ахметова смотрим уже чуть по-другому"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ в эксклюзивном интервью "СЭ" подвел итоги года. Специалист рассказал о молодых игроках национальной команды.

– Почему, по-вашему, братья Миранчук пока не могут превратиться в настоящих лидеров сборной и играть с той же уверенностью, с какой они это делают сейчас в "Локомотиве"?

– Это тот случай, когда надо отпустить ситуацию и спокойно, без лишнего давления наблюдать за ее развитием. И они сами должны без этого самого давления ее воспринимать. Мы видим их способности, знаем, что они умеют играть. Они не первые и не последние в спорте, когда ты способен – но по тем или иным причинам пока не получается. Значит, ситуацию нужно отпустить, и она придет туда, куда надо. А если мы будем ее взвинчивать и какие-то вещи форсировать, ничего хорошего из этого не выйдет. Все должно происходить естественным путем. Это касается и других футболистов, о которых в таком контексте нередко говорят и пишут. Мы всех видим. Чалова, наверное, вы мне сейчас напомните.

– Конечно.

– Дайте футболистам спокойно, шаг за шагом, прогрессировать! Никто перед молодыми никаких искусственных препятствий ставить не будет. Головин же сразу стал играть. В молодежную сборную мы его ни разу не отпустили, потому что знаем: это наш основной игрок. В паспорт при этом не смотрели, хотя он имел право играть за молодежку. Почему мы должны его притормаживать? Готов – вперед!

Но люди же разные. И адаптация к команде у них проходит по-разному. Мы не говорим, что Чалов плохо тренируется – это не так. Но видно: когда он, что называется, в своей компании – у него даже движения другие. А здесь все чуть-чуть иначе. Играть на уровне первых сборных и быть не в своей тарелке – наверное, это неправильно. Поэтому дайте нам время, чтобы мы ни одного футболиста не потеряли! Нельзя ставить игрока ни позже, ни раньше. Нужно найти золотую середину. Постараемся это сделать.

И не забывайте, что тот же Чалов еще играет в молодежной сборной. Если он не играет у нас, оставлять ее без боевой единицы – тоже неправильно. В ноябре мы его вызвали, потому что молодежка не играла. Как мы это часто делали прежде – 20+2 или 22+2. Так вызывали Кутепова, Джикию, которые даже в запас иногда не раздевались. Всему свое время. Мы делом показываем, что это не просто вызовы.

– Тем обиднее, что в последний момент сломался Ахметов, которого вы вызвали на ноябрьский сбор.

– Кстати, Ахметов уже не может играть за молодежную сборную. Поэтому мы на него уже смотрим чуть по-другому. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.