Станислав Черчесов: "Игра Акинфеева позволяет ему выступать за сборную России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ в эксклюзивном интервью "СЭ" подвел итоги года. По словам специалиста, Игорь Акинфеев показывает в ЦСКА такую игру, которая позволяет ему выступать за сборную.

– Вы догадывались о решении Акинфеева уйти из сборной? Все-таки он объявил не сразу, как Жирков, Самедов или Игнашевич, а спустя какое-то время.

– Нет, нет, нет.

– Неужели не было понятно по настроению, по брошенным в раздевалке фразам?..

– Во-первых, в раздевалке стараюсь их периодически оставлять одних – как говорится, обсудить главного тренера без его присутствия. Во-вторых, еще раз – нет, не догадывался. В-третьих, мы к таким вещам, можно сказать, адаптировались. С момента, как я заступил, закончили карьеру в сборной (или вообще) Широков, Березуцкие, теперь Акинфеев, Жирков и Самедов, а Игнашевич даже дважды закончил. Мы попали на своего рода смену поколений.

– Парадокс: своих лучших результатов сборная добилась при тренерах, которые проводили масштабную смену поколений – при вас и при Хиддинке. Почему так?

– Про Хиддинка не знаю, но мы точно не специально "меняли поколения". Просто так складывались обстоятельства.

– Если Акинфеев захочет вернуться в сборную, как отнесетесь?

– Мы ко всем игрокам, которые имеют возможность выступать за сборную, относимся одинаково. Та игра, которую Игорь показывает в ЦСКА, безусловно, позволяет ему выступать за сборную! Но ведь Акинфеев не просто так принял столь непростое решение в 32 года, хотя считается, что для вратаря это еще не возраст.