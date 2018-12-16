Станислав Черчесов: "Головин не говорил Анри, что у него травма. Он очень хотел играть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о посещении базы "Монако" и общении с главным тренером команды Тьерри Анри на тему выступлений и травм полузащитника национальной команды Александра Головина​.

– Посещал базу со спортивным директором "Монако" Майклом Эменало и, пока тренировка не началась, походили с ним по базе, увидели поля. На одном тренировалось 14 футболистов. Смотрю на них издалека и спрашиваю: "Это вторая команда с утра тренируется?" – "Нет, это все травмированные". 14 человек! Тут-то и стало понятно, почему накануне в матче с "Брюгге" у монегасков на замену какой-то детский сад выходил.

В итоге мы говорили с Анри не 5-10 минут. В 9.30 начали, в 10.50 – за десять минут до начала тренировки – закончили. Больше часа общались на все темы. Естественно, он тоже спрашивал о Голо, как Тьерри Сашу называет. На какой позиции ему лучше и т. д. Ему же тоже хочется времени не терять, узнавать о нем. Объяснил все, что знаю про Головина. Кстати, тренер видел, что он как-то очень уж аккуратно играет. О травме, которая потом не позволила ему сыграть пару матчей за клуб и приехать в сборную, Анри еще известно не было. Оказывается, несколько игр он провел с травмой, никому об этом не говоря – так хотел играть. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.