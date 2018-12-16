Станислав Черчесов: "Дудь? Мне ближе аудитория Познера"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ в эксклюзивном интервью "СЭ" подвел итоги года. Специалист, в частности, рассказал свое отношение к хейтерам.

– Как спустя время вы можете описать свое отношение к хейтерам? К тем, кто непосредственно перед и чуть ли не во время турнира призывал вас отправить в отставку, свергнуть, к тем, кто нереально жестко критиковал вас?

– Не меня. Нас.

– Нет, Станислав Саламович, были те, кто мочил персонально вас. Хотя это и проецировалось на сборную.

– Я старался ничего не читать, видел в основном заголовки – хочешь-не хочешь, даже пролистывая прочтешь. Если они видели ситуацию вот так – ну, нельзя же людей за это ругать. А как надо было менять их мнение – словесными перепалками? Нет, конечно! Только результатами. Но еще раз скажу – оценку выставляют не за репетицию, а за спектакль. И оценку нам выставил чемпионат мира.

– Вы ходили на интервью к лучшему интервьюеру телевидения Владимиру Познеру. Если бы лучший интервьюер Ютуба Юра Дудь вас позвал, вы бы пришли к нему?

– Просто пообщаться готов с любым из моих критиков. Мы ни с кем не враждуем. Конкретно на ту передачу не пошел бы – насколько понимаю, там более молодежная аудитория, в этом плане мне ближе аудитория Познера. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.