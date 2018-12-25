"Спартак" опубликовал сотню лучших фото года. Болельщики не нашли на них Карреру

"Спартак" на своем официальном сайте и в социальных сетях опубликовал лучшие фото уходящего года. Болельщики остались крайне недовольны отсутствием на них бывшего главного тренера Массимо Карреры.

Многие фанаты, не нашедшие ни одного фото Карреры в галерее сайта "Спартака", в Твиттере и Инстаграме яросто выражают свое негодование. В комментариях многие из них отмечают один этот факт.

"134 фото. На 5 есть Кононов, ни на одной нет ни Карреры, ни Рианчо, - написал в Твиттере один из пользователей под именем Юрий. - Кононов, видимо, весь год тренировал?"

При в этом в итоге в галерее на сайте "Спартака" были опубликованы 136 фотографий, итальянский специалист есть всего на одном изображении на сайте - под номером 128.

В ветке обсуждения в Твиттере пользователь FHP оставил пост с фото стадиона "Спартака", подписав его так: "Лучшего кадра не хватает".

Напомним, "Спартак" ранее подобным фото сопровождал новости о кадровых перестановках клуба. То же самое было в новости об увольнении Карреры. Затем красно-белые представили нового главного тренера Олега Кононова подборкой фото арен клубов, с которыми работал специалист.