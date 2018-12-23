Смена тренера "Спартака" - главное футбольное событие-2018 для Дмитрия Назарова

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров назвал смену главного тренера клуба главным футбольным событием 2018 года. В октябре в отставку был отправлен Массимо Каррера, которого Назаров неоднократно критиковал в соцсетях. Красно-белых возглавил Олег Кононов.

– Какое самое важное футбольное событие уходящего года для вас?

– Всякие события были… Наверное, все-таки, смена тренерского штаба в "Спартаке".

– Это приятное событие или не очень?

– По-моему, приятное. Волнительное и тревожное. У меня были какие-то представления, на кого заменить главного тренера, но я же ничего не решаю. Для меня назначение Олега Георгиевича было достаточно неожиданным. Но у нас все благодаря инсайдерам происходит заранее: сначала сплетни, слухи, какие-то еще перемывания… И вот, общественное мнение подготовлено – будет Кононов. И действительно стал. Хотя я бы, конечно, сделал это раньше. (Александр Львов)

Полностью интервью Назарова