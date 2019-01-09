Салах, Обамеянг и Мане - в символической сборной Африки 2018 года

Африканская конфедерация футбола назвала символическую сборную лучших игроков Африки по итогам прошлого года. MVP стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Вратарь: Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда);

Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Медхи Бенатия ("Ювентус", Марокко), Эрик Бейи ("МЮ", Кот-д’Ивуар), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал);

Полузащитники: Наби Кейта ("Ливерпуль", Гвинея), Томас Парти ("Атлетико" М, Гана), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир);

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).