Роман Бабаев: "Надеюсь, наши 4 буквы "Реал" не будет вспоминать с проклятиями"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что у армейцев хорошие отношения с руководством "Реала", даже несмотря на две победы над мадридцами в Лиге чемпионов.

– Что лично вам сказали руководители "Реала" после блестящей победы (3:0)?

– До матча они говорили гораздо больше (улыбается). Шутили: мол, в Москве мы вам сделали подарок. Но теперь вы его не дождетесь, даже не рассчитываете! Надо отдать должное их президенту – Флорентино Пересу. Он оставил приятное впечатление, участвовал во всех протокольных встречах. Очень уважительно с нами общался, никакого намека на высокомерие. Правда, после игры у них было меньше желания с нами разговаривать.

– Никто не поздравил?

– Нет, почему? Вице-президент мадридцев Эмилио Бутрагеньо подошел, поздравил, похвалил. При этом заметил, что мы шокировали "Реал" (улыбается). Пожали друг другу руки, пожелали удачи. Надеюсь, наши четыре буквы испанцы не будут вспоминать с проклятиями, а все-таки сохранятся нормальные отношения. (Виталий Айрапетов, Дмитрий Симонов)

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