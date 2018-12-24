Осман Кадиев: "Анжи" не отпустит Адиева с поста главного тренера"

Президент "Анжи" Осман Кадиев, несмотря на слова главного тренера клуба Магомеда Адиева о том, что он может покинуть команду из Махачкалы, заявил, что не намерен отпускать 41-летнего специалиста, и он продолжит работу.

- У нас замечательный тренер, и зимой мы его никуда не отпустим, - сказал Кадиев. – Да и в целом у нас задача сохранить коллектив, пока лишь один человек написал заявление о разрыве контракта.

- Как идут переговоры с потенциальными спонсорами?

- Не хотел бы распространяться, потому что, как только имя компании всплывает в СМИ, нам сразу сложнее договориться. Но переговоры ведутся, не сомневайтесь.

- Есть ли шанс, что зимой у команды появятся новые игроки?

- Для этого нам нужно открыть заявку, а пока говорить об этом преждевременно.

- Верите, что удастся снять запрет на регистрацию новичков?

- Я рассчитываю, что уже в январе нам разрешат заявлять новых игроков. (Андрей Сизякин)

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