Олег Кононов: "Пригласить Тихонова в "Спартак"? Он должен трудиться самостоятельно"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не планирует приглашать в команду Андрея Тихонова, ассистировавшего ему в "Краснодаре".

– Вы в "Краснодаре" работали в тандеме с одним из самых известных учеников Романцева – Андреем Тихоновым. Он ведь свободен после отставки из "Крыльев Советов". Не было мысли позвать его в штаб? В глазах болельщиков это было бы очень популярным решением.

– У нас с Андреем прекрасные отношения, после "Краснодара" мы остались добрыми товарищами. И работалось нам вместе очень здорово. Как раз в тот период и был наивысший подъем "Краснодара" – и по игре, и по результату. Хотя, конечно, хотелось еще большего. Что же касается его приглашения в тренерский штаб "Спартака", то Тихонов готов трудиться самостоятельно. Думаю, ему работа ассистентом уже неинтересна и не нужна. Даже не хочу эту тему с ним обсуждать, потому что вижу: он – главный тренер. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Кононова - здесь