Олег Кононов - о тех, кто уйдет из "Спартака": "Инициатива расставания была за мной"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, кто стал инициатором идеи расставания с рядом игроков красно-белых. Как сообщал "СЭ", речь идет о Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе, Ивелине Попове и Александре Самедове.

– Инициатива была за главным тренером. За кем же еще? На совете директоров я сделал подробный анализ того, сколько у нас футболистов на каждую позицию. Разобрал тот период, который мы работали с командой, придя к выводу, что у нас много квалифицированных футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. И высказал свои мысли о том, кто должен идти с нами дальше, а с кем, на мой взгляд, нужно расстаться. Совет директоров меня поддержал. Считаю это нормальным, делал так всегда. Так же было, например, в "Краснодаре". Мне же давать результат, я за него отвечаю.

– С этими игроками успели поговорить?

– Не со всеми. Футболисты сейчас в отпусках. После их возвращения с каждым пообщаюсь индивидуально. Вообще, такой совет директоров был впервые в моей тренерской карьере. Шел детальный разговор по каждому футболисту – и дубля, и второй команды, не говоря уже о первой. Все было очень тщательно и серьезно. Это произвело на меня впечатление. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Кононова - здесь