"Не смотрю в паспорт. Для меня важно, чтобы игрок приносил пользу". Черчесов выразил свою точку зрения по натурализации спортсменов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ недоволен двойными стандартами в отношении натурализованных футболистов национальной команды. 55-летний специалист признался, что для него важна профессиональная составляющая спортсменов, а не паспорт или возраст игрока.

– Количество людей, родившихся не в России и играющих сейчас за ее сборную, многих раздражает? Так ведь и о Черышеве можно сказать, что он продукт не российской, а испанской футбольной системы подготовки, – сказал Черчесов. – Но разве кто-то имеет хотя бы малейшие претензии к тому, что Денис играет за Россию? Давайте тогда и в клубных командах никого не будут натурализовывать. Но почему-то в чемпионате России он может быть россиянином, а в сборной – нет! Будьте последовательны! Вообще, у нас много двойных стандартов. Про Мариу Фернандеса почему-то никто не говорит, что он не родился в России, меньше живет в стране, чем Ари, и не говорит по-русски, как Гильерме. Давайте уж тогда, как говорится, сядем на один стул, а не будем скакать с одного на другой!

– Мы не придем к тому, что за сборную России однажды будут играть 11 бразильцев – как за национальную команду по мини-футболу, из-за чего многие не хотят ее смотреть?

– Мы будем исходить из того, что видим. Повторяю: мы не смотрим в паспорта. Ни на возраст, ни на то, где человек родился. А только на то, может он юридически играть за сборную России или нет. Может он нам пользу принести или нет. (Дмитрий Симонов, Станислав Черчесов)

Полностью интервью Черчесова – здесь.