Леонид Слуцкий: "Молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что история с арестом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева - единичный случай. По его мнению, нынешнее поколение молодых футболистов более профессионально, чем их предшественники.

- Когда люди говорят: "Другим будет наука", хочется спросить – кому другим? Братьям Березуцким, Акинфееву, Игнашевичу, Головину, Чалову? Не будет, - считает Слуцкий.

- Молодняку.

– Молодняк сегодня в 100 раз профессиональнее, чем предыдущие поколения. В 100 раз! Максимальная проблема молодого футболиста сегодня – это увлечение компьютерными играми. Это самый большой грех и минус, который у них есть. Никто не пьет, не курит. Все заточены на карьеру. (Игорь Рабинер)