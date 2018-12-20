Дзюба ответил на вопрос о возвращении в "Спартак"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" подчеркнул, что не согласился бы на возвращение в "Спартак", если бы такое предложение поступило.

– Была хоть раз ситуация, после ухода из "Спартака", когда вы могли туда вернуться?

– Я не думаю. После чемпионата мира было несколько самых общих разговоров, что-то витало в воздухе, доносилось до меня, но я искренне сказал, что это неправильно. Дважды в одну реку не войти.

Как я туда приду? Большинство фанатов меня не любит, они слышат только одну сторону, и им этого достаточно. Нет смысла что-либо им объяснять. Если они реально думают, что я тогда специально наступил на спартаковский шарф и топтался на нем, мне их искренне жаль. Меня тогда обматерили такими словами, которых даже я не знал. Я был в шоке. Стоял, не знал, куда мне деться, сфокусировался на одной точке – и даже подумать не мог, что кто-то кинет мне под ноги шарф. В моем понимании подобный жест – капитуляция. Если бы я раньше это увидел, сам бы поднял его и положил. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

Полная версия интервью Артема Дзюбы