Дзюба ответил Гамовой про ЗМС

Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" высказал свое мнение о звании Заслуженного мастера спорта, которое получил после ЧМ-2018. После тунира волейболистка Екатерина Гамова осталась недовольна тем, что звание было присуждено игрокам, которые не стали медалистами.

– Вас обидело высказывание Гамовой по поводу вручения футболистам ЗМС?

– Не то, чтобы обидело – я не до конца понял, когда об этом начали говорить прославленные спортсмены: Мусэрский, Гамова, другие. Откуда такое ревностное отношение к футболу? Мне кажется, они не понимают одного – сколько стран в волейболе претендует на победу? Пять-шесть. А в футболе все, кто приехал на чемпионат мира – за исключением Панамы или Саудовской Аравии, – могли выиграть друг у друга. Конкуренция невероятная. Тут недавно Швейцария Бельгии пятерочку отгрузила спокойно, с 0:2 на 5:2 – и привет.

Мы действительно ничего не выиграли, но это была огромная победа для нашей страны, грандиозное событие. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

Полная версия интервью Артема Дзюбы