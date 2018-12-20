Дзюба объяснил, почему не уехал в Китай на 8 миллионов долларов в год

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о выгодном предложении из Китая и объяснил, почему не уехал туда.

– После классного чемпионата мира пошли разговоры, что вы можете уехать в Китай, Англию или Турцию. Что из этого правда?

– Китай и Англия – правда. Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион.

Деньги хорошие предлагали, но... У меня есть человек, ко мнению которого очень прислушиваюсь. Просто так к нему не обращаюсь – советовался с ним в нескольких важных моментах моей жизни.

– Он посоветовал вам не ехать в Китай?

– Сказал: "Решение принимать тебе, денежный вопрос понятен, но я Артема Дзюбу в Китае не вижу. Ты себя здесь еще до конца не реализовал". Он так красиво сказал, мне не повторить. И я сразу понял, что Китай – точно нет. Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

Полная версия интервью Артема Дзюбы