Дмитрий Назаров: "Приходит Каррера, и фанаты слово "Массимо" перевоплощают в "Мессия"

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров считает, что поклонники красно-белых преувеличивают роль бывшего главного тренера Массимо Карреры в чемпионстве в сезоне-2016/17.

– Приходит Каррера, и они (болельщики) слово "Массимо" перевоплощают себе в "Мессия", - сказал Назаров. - Им кажется, что пришел Мессия и принес им чемпионство. Конечно, они его любят, думают, не разбираясь в футболе, что это он сделал, что это полностью его заслуга. А то, что потом он провалил чемпионат, Кубок, Лигу чемпионов, и не просто, а с позором, потом – Лигу Европы. Просто от незнания своего ремесла. Вот как в августе 2017-го можно было отдать чемпионство "Локомотиву", ведя 2:0 и проиграв? Просто потому, что не умеешь играть в меньшинстве. Удалили Самедова, 15 минут на перерыв. "Ребята, играем в меньшинстве, как мы договаривались. У нас есть план Б". Не было этого плана! Вышли и пропустили четыре. 3:4! Если в той таблице отнять три очка у "Локомотива" и прибавить их "Спартаку", мы опять были бы чемпионами. Простая арифметика.

Дальше мы играем против "Марибора", как против "Ливерпуля", два раза получаем несчастные 1:1. А потом против "Ливерпуля", как против "Марибора" – в открытую, с шашкой наголо – получаем 0:7 и не просто вылетаем из Лиги чемпионов, а с позором.

Кто автор этого позора? Какой-нибудь Глушаков? Назаров? ОПГ "Ромашка"? (Александр Львов)

Полностью интервью Назарова